Geisterspiele? Orange Ampel trifft OÖ-Ligist

Leuchtet die Corona-Ampel orange, sehen viele Klubs schwarz! Ab heute sind in Niederösterreich Zuseher von Sportveranstaltungen in jenen Bezirken verboten, in denen die Corona-Ampel orange leuchtet. Lediglich 90 Infektionen im Sport-Bereich sollen den Ausschlag für diese Entscheidung seitens der niederösterreichischen Landespolitik gegeben haben.

Die Kritik der Vereine vom Nachbarbundesland Oberösterreichs ließ nicht lange auf sich warten – eine ganze Unterhausklasse drohte bei "Geisterspielen" sogar, gar nicht antreten zu wollen. Dem der NÖ-Fußballverband sofort einen Riegel vorschob und den Klubs mit Zwangsabstieg gedroht hatte.

Zustände, von denen Oberösterreich aktuell noch weit entfernt ist. "Wir würden nicht so am falschen Fuß erwischt werden, weil unsere Kommunikation mit der Landespolitik sehr gut ist und wir sehr vorausschauend agieren", sagt OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer. Von leeren Rängen im Unterhaus hält er nichts: "Geisterspiele sind für mich im Amateurbereich keine realistische Möglichkeit."

Andere Form der Kommunikation

Den Klubs mit dem Zwangsabstieg zu drohen, sollten sie nicht spielen, sieht er als falsches Signal. "Ich würde mit unseren Vereinen nicht auf diese Konfrontationsebene kommen wollen." Das muss er aktuell nicht – auch wenn sogar Vereine betroffen sind, die im oberösterreichischen Meisterschaftsbetrieb mitspielen.

Wie etwa OÖ-Ligist ASK St. Valentin. Das Team von Trainer Peter Riedl ist in der westlichsten Gemeinde Niederösterreichs beheimatet und gehört damit zum Bezirk Amstetten. "Für uns gelten die Regeln, welche die niederösterreichische Politik vorgibt. Geisterspiele wären ein absoluter Wahnsinn", klagt ASK-Sportchef Harald Guselbauer. Dessen Team am Wochenende noch vor Fans spielen durfte, diese aber enttäuschte: 0:6 gegen Bad Ischl.

