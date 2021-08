Nur acht Kilometer trennen die beiden Sportplätze von Garsten und Aschach – mit einem ähnlich knappen Ergebnis endete auch das "OÖN-Spiel der Woche" am dritten Spieltag in der Bezirksliga Ost. Die Hausherren setzten sich mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen den Lokalrivalen durch. Mann des Spiels war wie schon in der Vorwoche gegen SPG SK Vorwärts/ATSV Juniors der 35-jährige Routinier Michael Kogler. Er traf gleich doppelt (17., 46.).