Fußballverband sucht Ersatz für Weißkirchen

Sobald das offizielle Ergebnis vorliegt, ist der oberösterreichische Fußballverband am Ball, um auszuloten, ob es Ersatzkandidaten für den Aufstiegsplatz gibt. "Es werden alle infrage kommenden Mannschaften kontaktiert. Wenn jemand plausibel vorlegen kann, Oberösterreichs Fußball ordentlich in der Regionalliga vertreten zu können, dann wird er auch berücksichtigt", bestätigt Oberösterreichs Verbandspräsident Gerhard Götschhofer im OÖN-Gespräch. Kontaktiert werden vom OÖ-Fußballverband in den nächsten Tagen alle Vereine bis zum aktuellen Vierzehnten Union St. Florian.

Findet sich ein geeigneter Aufsteiger, müsste der FC Wels Dreizehnter werden, um nicht abzusteigen. Will keiner hinauf, dann reicht auch Platz 14. Die Welser sind jedoch gut beraten, sich nach den fast täglichen Wendungen der vergangenen Wochen nicht darauf zu verlassen, als Vierzehnter fix in der Regionalliga zu bleiben.

"Causa Kärnten" weiter offen

Weiterhin keine Entspannung gibt es auch in der "Causa Kärnten". Da bestätigte Präsident Klaus Mitterdorfer gestern erneut, dass man die beiden Regionalligisten Treibach und Spittal kontaktieren werde, falls die Top Drei der Kärntner Liga ihren Aufstiegsplatz nicht beanspruchen wollen. (haba)