Fußball-Unterhaus: Jetzt rollt in allen Ligen der Ball

Ab diesem Wochenende rollt in ganz Oberösterreich wieder der Ball: Nachdem die Kicker in der Regionalliga, der OÖ-Liga und den beiden Landesligen bereits zum dritten Mal in dieser Saison im Einsatz sind, wird die Spielzeit 2023/2024 auch in den Klassen von der Bezirksliga abwärts angekickt.

Während auf die einen das Auftaktspiel wartet, stehen andere bereits unter Druck: Sowohl Bad Ischl als auch ASK St. Valentin sind vor dem OÖ-Liga-Duell am Samstag noch punktelos. Das Team aus dem Salzkammergut hat bereits zwei Niederlagen kassiert, die Niederösterreicher hätten sich den Start unter Neo-Trainer Willi Wahlmüller (0:4-Heimniederlage gegen Ostermiething) ebenfalls anders vorgestellt. Auch Dietach (bei St. Martin/M.) und die Spielgemeinschaften von Friedburg/Pöndorf und FC Wels/WSC Hertha 1b sind vor dem direkten Aufeinandertreffen noch ohne vollen Erfolg.

