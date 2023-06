Fußball-Unterhaus: Das sind die Relegations-Partien

Als Spieltermine sind Donnerstag (15. Juni, 19 Uhr) und Sonntag (18. Juni, 18 Uhr) vorgesehen. In beidseitigem Einverständnis der Vereine sind eine Rückverlegung des Hinspiels auf 16. Juni sowie eine Vorverlegung beider Partien möglich.

Die Relegation wurde 2012 eingeführt und hat die Absicht, die Meisterschaft attraktiver und länger spannend zu machen. Dies hat sich in den bisher neun Auflagen bewährt, 2020 und 2021 konnte aufgrund der Pandemie der Relegationsbewerb nicht stattfinden. Neuerungen sind heuer der Wegfall der Auswärtstorregel und dass 1bMannschaften kein Aufstiegsrelegationsrecht besitzen. Gleich geblieben ist das Heimrecht für den klassenniedrigeren Klub im Rückspiel. Übrigens: Die Bilanz der Duelle zwischen klassenniedrigeren und klassenhöheren Klubs ist ausgeglichen, in insgesamt 121 Duellen in der Relegations-Historie war bisher 60 Mal der vermeintliche Underdog erfolgreich.

Das sind die Relegations-Duelle:

Landesliga - Bezirksliga

SK St. Magdalena (LLO) – SV Garsten (BO), Union Gschwandt (LLW) – Union Gunskirchen (BS)

Bezirksliga - 1. Klasse

Union Altenberg (BN) – SV Lichtenberg (1. N), Union Vorderweißenbach (BN) – UFC Haibach (1. M), Union Ried/Riedmark (BO) – Union Natternbach (1. NW), SC St. Valentin (BO) – ATSV Rüstorf (1.S)

1. Klasse - 2. Klasse

Union Haid (1. M) – ATSV St. Martin/Traun (2. M), SV Steyregg (1. NO) – SPG ASKÖ Perg/ SU Windhaag (2. NO), Union Neukirchen/W. (1. NW) – Union Kefermarkt (2. NM), Union Wolfern (1. O) – Union Waldneukirchen (2. O), Union Hochburg/Ach (1. SW) – SV Roitham (2. MW), ATSV Laab (1. SW) – Union Schardenberg (2. WN)

