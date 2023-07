Für die WSG Tirol putzte sich Bad Schallerbach besonders heraus

Gelingt OÖ-Liga-Aufsteiger SV Bad Schallerbach heute im ÖFB-Cup die große Sensation? Der Viertligist und amtierende Landescup-Sieger nimmt es mit Bundesligist WSG Tirol (19 Uhr) auf.

Die Trattnachtaler träumen von einer Überraschung. "Wir wissen, was unsere Mannschaft kann. Natürlich geht es gegen einen Bundesligisten, aber wir werden versuchen, voll dagegenzuhalten", verspricht Bad Schallerbachs Sportchef Harald Ruckendorfer. Für das Pokal-Highlight gegen die Tiroler hat sich sein Klub besonders herausgeputzt. Durch den Aufstieg in die OÖ-Liga haben sich auch die infrastrukturellen Anforderungen verändert: So wurden unter anderem die Kabinen erneuert sowie die Betreuerbänke auf zwölf Personen erweitert. Der Profi-Tross aus Tirol, der im Hotel "garni" in Wallern Unterkunft bezieht, wird heute gleich einmal alle Sitzplätze beanspruchen.

Für WSG-Coach Thomas Silberberger zählt nur das Weiterkommen: "Alles andere als ein Aufstieg wäre natürlich eine Blamage. Als Bundesligist muss man sich gegen einen unterklassigen Gegner durchsetzen. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und nehmen den Gegner maximal ernst."

Die Tiroler kommen mit einem Schrecken in den Kurort: Ein für vergangenen Dienstag geplanter Test gegen den italienischen Serie-A-Klub Genua musste abgesagt werden, weil ein Tornado die Cup-Generalprobe verhinderte. Holzlatten und Stahlzäune waren herumgeflogen, ein TV-Turm war eingestürzt.

