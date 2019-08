Für die OÖ-Liga-Trainer steht der Meister schon fest

So klar war der Meistertipp in den OÖNachrichten vor dem Start der Fußball-OÖ-Liga noch nie: Geht es nach den Trainern der 16 Klubs, müsste die neue Saison eigentlich gar nicht angekickt werden. Die Askö Oedt, Meister der vergangenen beiden Spielzeiten, wird auch dieses Mal das Rennen machen, lautet die Prognose. Zum Auftakt gastiert das Team heute (19 Uhr) bei der Union Perg.

"Oedt hat sich im Sommer noch einmal unglaublich verstärkt. Sie sind klar der ganz große Favorit auf den Titel", sagt Wallern-Trainer Rainer Neuhofer, der mit seiner Mannschaft heute (18.30 Uhr) in Bad Ischl startet. Die Liga-Rivalen werden in den Spielen gegen Oedt wieder alles in die Waagschale werfen. Wallern und Weißkirchen gelten als Herausforderer. Ambitionierte Ziele hat auch der entthronte Landescupsieger Edelweiß Linz. "Wir peilen einen Platz zwischen drei und sechs an", sagt Edelweiß-Coach Andreas Gahleitner. Heute (18.30 Uhr) gastieren die Linzer beim ASK St. Valentin.

Der Kampf um den Klassenerhalt verspricht wieder Hochspannung. Zehn der 16 Trainer haben als Saisonziel angegeben, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. "Man muss auf der Hut sein, in den vergangenen Jahren hat sich abgezeichnet, dass die Aufsteiger auch oft abgestiegen sind", sagt Robert Pessentheiner, Neo-Trainer von Aufsteiger Friedburg/Pöndorf. Dessen erste Partie der Vereinsgeschichte in der höchsten Liga des Bundeslandes findet morgen (18 Uhr) gegen Grieskirchen statt.

Voller Vorfreude geht Mondsee die Rückkehr in die OÖ-Liga an. "Wir bauen weiter auf unser starkes Kollektiv, gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wir sind gewappnet", sagt Mondsee-Coach Christoph Mamoser. Gleich in der ersten Runde wartet heute (19 Uhr) mit Weißkirchen, dem Dritten der abgelaufenen Saison, ein echter Gradmesser.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at