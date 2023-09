Für andere war er zu professionell: Jürgen Schatas hat einen neuen Klub

Jürgen Schatas führte in der Vorsaison die Askö Oedt zum Meistertitel in der höchsten Liga des Bundeslandes – jetzt übernimmt er den Vorletzten SPG Wels 1b. Der Klub aus der Messestadt trennte sich vor dem Kellerduell am Samstag gegen Schlusslicht Bad Ischl (16 Uhr) von Josef Bögl.

Nach dem Meistertitel mit Oedt heuerte Schatas im Sommer bei Landesligist Kammer an – seine Amtszeit beim Fünftligisten war aber nur von kurzer Dauer: Nach vier Runden gaben Schatas und der Klub die Trennung bekannt. Der Grund dafür war kurios: "Er ist als Trainer die Nummer eins im oberösterreichischen Amateurfußball, aber er war zu professionell für uns. Er gehört in eine andere Liga", sagt Kammer-Sportchef Markus Schneidhofer.

In einer höheren Spielklasse ist Schatas jetzt wieder gelandet – für ihn ist es eine Rückkehr zum Klub aus der Messestadt: Bereits zwischen 2021 und 2022 war er Trainer des FC Wels in der Regionalliga.

