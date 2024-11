Landesliga West: Fünf Teams im Rennen um die Winterkrone

Spannender könnte das Rennen um den Herbstmeistertitel in der Landesliga West nicht sein: Vor der kommenden letzten Runde der ersten Saisonhälfte haben mit Peuerbach, Grieskirchen, Andorf, Bad Wimsbach und Kammer noch fünf Mannschaften die theoretische Möglichkeit, sich die Winterkrone aufzusetzen. Als Tabellenführer geht die Union Peuerbach nach dem 3:1 gegen die SPG Munderfing/Pfaffstätt in das Herbstfinale. "Mit dem Lauf ist auch das Selbstvertrauen gestiegen. Wir wollen so lange wie möglich oben dabeibleiben", sagt Peuerbach-Sportchef Markus Mayr, dessen Mannschaft am Samstag bei Sattledt gastiert.

Nach Verlustpunkten ganz vorne liegen würde indes der SV Grieskirchen: Neun der jüngsten zehn Spiele wurden gewonnen. "Damit war nach dem Start nicht unbedingt zu rechnen. Mit den jüngsten Siegen haben wir unsere kurzfristigen Ziele auch etwas nach oben korrigiert; wir sind heiß auf den Herbstmeistertitel", sagt Grieskirchen-Trainer Siegfried Krieg. Die Trattnachtaler empfangen im Endspurt Schärding, tragen zudem eine Woche darauf das Nachholspiel bei der SPG Utzenaich/Antiesenhofen aus. Gelingen zwei weitere Siege, wäre der einstige OÖ-Ligist fix Herbstmeister.

Zweikampf im Osten

Ebenfalls mit einem Spiel weniger geht das 1b-Team der Askö Oedt als Erster in die letzte Herbstrunde der Landesliga Ost gegen Naarn. Beim 7:1 gegen Traun unterstrich die zweite Oedt-Mannschaft, dass man sich in dieser Saison wohl nur selbst schlagen könnte. "Wir wollen zu jedem Zeitpunkt vorne sein", sagt Oedt-Sportchef Gerald Baumgartner, der aber auch die Konkurrenten nicht unterschätzt: "Die Landesliga Ost ist in diesem Jahr noch besser. Marchtrenk ist uns eng auf den Fersen, auch St. Ulrich macht es sehr gut. Donau Linz muss man sowieso immer auf der Rechnung haben."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

