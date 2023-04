Fühlen Sie sich auf den Sportplätzen noch sicher?

Immer wieder sieht sich auch das Fußball-Unterhaus von Gewaltattacken konfrontiert: Beim 1b-Spiel von Schalchen in der 2. Klasse Süd-West gegen St. Pantaleon hatte etwa vor einigen Wochen ein Heim-Hilfsschiedsrichter einen Gäste-Kicker mit seiner Fahne attackiert und so einen Tumult ausgelöst.

Auch am vergangenen Wochenende kam es wieder zu wilden Szenen: Eigentlich hätte nach dem Top-Spiel in der 2. Klasse Mitte am Samstag zwischen dem Zweiten ATSV St. Martin/Tr. und dem Vierten Askö Kirchberg-Thening (2:2) die sportliche Leistung im Vordergrund stehen sollen. Nach dem Abpfiff gab es aber nicht nur gegenseitige Provokationen und Beschimpfungen, es wurden sogar Faustschläge verteilt: Sowohl ein Zuseher als auch ein Spieler der Hausherren prügelten auf Gäste-Kicker ein. Schlussendlich musste sogar die Polizei anrücken: Weil sich Gastverein Kirchberg-Thening nicht mehr sicher gefühlt hatte, wurde die Exekutive informiert, die mit drei Wägen anrückte und für ein sicheres Heimfahren der Gäste sorgte.

Was kann man tun?

Bereits vor dem Ankick der Frühjahrssaison hat der OÖ-Fußballverband nach etlichen Zwischenfällen im Nachwuchsbereich, aber auch Eskalationen im Unterhaus mit verbaler und physischer Gewalt gegen Schiedsrichter, einen Maßnahmenkatalog präsentiert. Folgende Punkte standen dabei auf der Agenda: Bei Bewerbsspielen der ersten und zweiten Klassen sind seit dem Rückrundenstart acht statt fünf Ordner zu stellen. Bei Nachwuchsspielen ist vom Heimverein zudem ein Spieltagsverantwortlicher zu stellen, der als Ansprechperson für Schiedsrichter und Gegner fungiert.

„Mit diesem Problem werden wir alleine nicht fertig, dafür brauchen wir die gesamte Gesellschaft“, betonte OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer damals. „Wir wollen nicht die Strafkeule schwingen, Vorkommnisse sind individuell zu bewerten. Man darf nicht alles über einen Kamm scheren, man braucht Fingerspitzengefühl. Die Frage lautet: Wie ist es zu einem Sachverhalt gekommen?“ Nachsatz: „Der Fußball ist nicht der Täter, sondern das Opfer.“

Aktuell scheint man die Probleme noch nicht so richtig in den Griff bekommen zu haben. Es ist schwierig - und wohl auch kein neues Problem, wie OÖN-Sportredakteur Raphael Watzinger im Unterhaus-Anpfiff schreibt. Und trotzdem stellt sich die Frage: Fühlen Sie sich auf den heimischen Sportplätzen noch sicher? Stimme Sie ab:

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

