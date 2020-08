Frischer Offensivwind statt laues Lüftchen

In der abgebrochenen Corona-Saison war der Angriff der Union Mondsee mit 14 Toren in 16 Spielen ein laues Lüftchen – in den bisherigen drei Spielen der neuen OÖ-Liga-Spielzeit zündete die Offensivabteilung aus dem Salzkammergut aber ein echtes Feuerwerk: Nach dem 4:0 gegen Perg hat man bereits neun Saisontreffer auf dem Konto. Insgesamt die meisten aller OÖ-Ligisten – nur St. Martin/M. erzielte in dieser Runde beim 5:0 gegen Friedburg ein Tor mehr. Ein Erfolgsgeheimnis von Mondsee? "Wir haben nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter richtig gute Leute dazubekommen", sagt Mondsee-Coach Christoph Mamoser. Eigentlich hätte Top-Transfer Lukas Leitner von Vöcklamarkt die Tor-Blockade lösen sollen – dem 33-Jährigen gelang bisher aber noch kein Tor. "Er ist trotzdem enorm wichtig, zieht immer mehrere Gegenspieler auf sich." Das nützt aktuell vor allem Alexander Peter, der im Winter vom Salzburger AK gekommen war. Mamoser: "Fußballerisch ist er einer der besten Kicker, die ich je trainiert habe."

Einen echten Glücksgriff landete auch Micheldorf mit Antonio Dukic: Beim 3:1 gegen Grieskirchen erzielte er seine Liga-Tore zwei und drei, bereitete zudem ein Tor vor. Auch im Landescup konnte er schon drei Mal jubeln. Mit dem 21-Jährigen hat man seit dem Karriereende von Klublegende Mathias "Nussi" Roidinger auch endlich wieder einen treffsicheren Stürmer in den Reihen. Das Gute lag so nah: Dukic wohnt nur 500 Meter von der cool & fair Arena entfernt – spielte zuletzt bis Sommer aber bei Gaflenz in Niederösterreichs Landesliga. Kurios: Trotzdem ist der Kroate schon seit Winter bei den Grün-Weißen dabei. "Gaflenz hat uns gefragt, ob er einmal bei uns mittrainieren darf, um sich fit zu halten, und sich die Anreise für ein Training pro Woche zu sparen. Da haben wir eingewilligt", sagt Micheldorf-Trainer Gerald Dickinger-Neuwirth. Nach dem Gaflenzer Rückzug aus der Landesliga in die 2. Klasse war Dukic zu haben – und Micheldorf spielte den Heimvorteil aus. Bisher die goldrichtige Entscheidung...

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at