Frauenfußballakademie Oberösterreich sucht die Stars von morgen

Seit dem Schuljahr 2015/2016 ist es für talentierte Mädchen ab der neunten Schulstufe möglich, in der Frauenfußballakademie Oberösterreich den Kick mit dem runden Leder als Leistungssport und die Matura in einer dualen Ausbildung zu kombinieren.

Auch in diesem Jahr sucht die FFA OÖ, die mit dem Sportland OÖ, dem OÖ. Fußballverband, der Union Kleinmünchen und dem FC Blau-Weiß Linz kooperiert, wieder die weiblichen Stars von morgen: Talentierte Jung-Kickerinnen der Jahrgänge 2009, 2010 und 2011 können sich bei zwei Sichtungsterminen (6. Oktober und 13. Oktober jeweils von 15 Uhr bis 17 Uhr im Sportpark Pichling) für die Aufnahme empfehlen.

"Die Qualität des Frauenfußballs steigt international beachtlich. Die Frauenfußballakademie ist ein Meilenstein in Oberösterreich. Wir freuen uns, talentierten Mädels die Möglichkeit der dualen Ausbildung zu bieten und somit den Nachwuchs im Frauenfußball zu sichern", sagt Gerald Reindl, Sportchef der FFA OÖ.

Partnerschulen sind das Bundes-Oberstufenrealgymnasium Linz und die Handelsschule Leistungssport Linz. Im Vorjahr hatten sich 53 Mädchen beworben – heuer geht es um die nächsten sechs bis acht begehrten Aufnahmeplätze. Die besten Talente stehen dann fünf- bis sechsmal in der Woche auf dem Trainingsplatz.

Was macht Reindl ebenfalls besonders stolz? "Anders als bei anderen Akademien ist es bei uns auch möglich, zumindest in den ersten Jahren noch für seinen Heimatverein zu spielen. Neben der Akademie bieten wir zudem auch ab der U7 in allen Altersgruppen den Mädchen die Gelegenheit, Fußball zu spielen. Das ist in Österreich fast einmalig." Für Nachschub in Österreichs Frauenfußball ist also auch dank der tollen Arbeit in Linz gesorgt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

