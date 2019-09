FFZOÖ-Kader auf 25 Spielerinnen aufgestockt

"2015 haben wir mit vier Pionierinnen unser Projekt ,Matura und Fußball als Leistungssport‘ begonnen", erinnert sich Gerald Reindl, der sportliche Leiter des Frauenfußballzentrums für Oberösterreich. Als erste Absolventinnen haben im heurigen Frühjahr die Aushängeschilder Victoria Strasser und Iris Breuter auch die schulische Reife am BORG Honauerstraße geschafft, nachdem sie davor schon sportliche Lorbeeren mit einer ÖFB-U19-Teameinberufung (Strasser) und einem OÖ-Cupsieg (Breuter) geerntet hatten.

Obwohl beide mittlerweile in Wien studieren, blieben sie dem runden Leder erhalten: Strasser setzt ihre Karriere bei der SPG Austria Wien/Landhaus fort, Breuter wechselte zum Wiener Zweitligisten Altera Porta.

Reindl blickt bereits in die Zukunft: "Mit 22 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen haben wir fast unsere Höchstkapazität – etwa 28 – ausgereizt, freuen uns natürlich über das große Interesse, unser Fokus liegt aber eindeutig auf der Qualität der Ausbildung."

Neben der Ausbildung am BORG und der Handelsschule trainieren die Mädels während der Woche an drei Nachmittagen und zwei Vormittagen. Praktisch als Schularbeit werden in den monatlichen Testspielen gegen externe Gegnerinnen die erlernten Fähigkeiten im "Echttest" überprüft. (pich)

