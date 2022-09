Der FC Wels setzte ein Zeichen nach dem 0:8-Debakel in der vergangenen Runde in Micheldorf: Im Duell der Regionalliga-Absteiger bejubelte das Team aus der Messestadt einen 7:0-Heimerfolg. "Der war für den Klub und das Team ganz wichtig", sagt mit Anel Hadzic ein langjähriger Bundesliga-Profi, der aktuell in die Rolle des Trainer-Feuerwehrmanns bei den Welsern schlüpft.