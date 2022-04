Feldkirchen siegte bei "Immer ein Leiberl"

FELDKIRCHEN AN DER DONAU. Die Union Feldkirchen an der Donau hat in dieser Woche abgeräumt: Der Klub aus der 1. Klasse Nord siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Turmöl und Erima. Der Unterhausverein, der mit Spielgemeinschaften von der U7 bis zur U16 sieben Nachwuchsteams stellt, sicherte sich mit dem Sieg beim Onlinevoting 15 neue Trikots und einen Matchball.

Auch in dieser Woche kann auf nachrichten.at/unterhaus von Montag bis Mittwoch (12 Uhr) wieder abgestimmt werden. Der Unterhausverein mit den meisten Stimmen bekommt einen Trikotsatz sowie einen Erima-Matchball. Zudem wird an dieser Stelle ein Siegerfoto veröffentlicht.