Fehlende Disziplin: Oedt-Boss greift durch

Das 2:0 von Oedt gegen ASK St. Valentin rückte am gestrigen Sonntag völlig in den Hintergrund. Gesprächsthema Nummer eins war der Exklusivbericht, den die OÖN bereits am Samstag auf nachrichten.at veröffentlicht hatten: Nach drei Jahren muss Trainer Davorin Kablar den Klub im Sommer verlassen. "Herr Kablar hat in den vergangenen Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet. Zuletzt ist ihm aber die Mannschaft entglitten", sagt Klub-Boss Franz Grad – und meint damit eine steigende Zahl an Undiszipliniertheiten in den vergangenen Wochen. Neben dem Trainer wurde auch bei einem Spieler, der in den jüngsten Saisonen immer den Unterschied ausgemacht hat, die Reißleine gezogen: Manuel Schmidl wurde suspendiert, er war beim gestrigen Heimspiel gar nicht mehr im Einsatz. "Es wird noch weitere treffen", kündigte Grad an, dem auch die Leistung beim verlorenen Landescup-Finale gegen St. Martin/M. (2:3) nicht gefallen hat: "Wir spielen eine gute Halbzeit und sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr vorhanden, weil alle meckern. Diesen Undiszipliniertheiten werden wir jetzt entgegensteuern." Der OÖ-Liga-Titel ist kein Thema mehr. "Das geht sich mit dem Rückstand auf Weißkirchen nicht mehr aus. Außerdem interessiert mich dieser Titel nicht." Als Meister müsste Oedt entweder aufsteigen oder in die Landesliga zwangsabsteigen – und damit dem eigenen Ib-Team, das gerade aus der Bezirksliga aufgestiegen ist, den Platz wegnehmen.

St. Martin verzichtet ebenfalls

Den Titel holen würden Weißkirchen und auch der Dritte St. Martin schon gerne – am Aufstieg hat aber auch das Duo kein Interesse. "Wir haben zuletzt in einer Vorstandssitzung die Entscheidung getroffen, nicht aufsteigen zu wollen", sagt St. Martins Sportchef Christoph Rudelstorfer. Bei beiden Klubs wäre es der erste Aufstiegsverzicht – weshalb heuer noch kein Zwangsabstieg drohen würde. Damit ist der ASK St. Valentin wohl der einzige Klub aus den Top Zwölf der OÖ-Liga, bei dem es noch eine (geringe) Chance auf einen freiwilligen Aufstieg gibt.

OÖ-Liga

Torschützen //

27: Lukas Leitner (Mondsee)

21: Florian Templ (SPG Weißkirchen/Allhaming), Mersudin Jukic (SPG Friedburg/Pöndorf)

20: Miliam Guerrib (Bad Schallerbach), Rudolf Durkovic (Bad Ischl)

19: Kenan Ramic (Edelweiss Linz)

16: Nenad Vidackovic (Oedt), Michael Schröttner (SPG Weißkirchen/Allhaming)

15: Mario Petter (Bad Ischl)

14: Manuel Pichler (St. Martin/M.), David Klausriegler (Micheldorf),

13: Franjo Dramac (Bad Ischl), Cem Aygün (Perg)

29. Runde //

Donnerstag, 19 Uhr: Donau Linz – Bad Schallerbach; 19.30 Uhr: Perg – Micheldorf, SPG Weißkirchen/Allhaming – Oedt. Freitag, 18.30 Uhr: SPG Pregarten – Mondsee, SPG Wallern/St. Marienkirchen – St. Florian, Grieskirchen – St. Martin/M. Samstag, 15 Uhr: SPG Friedburg/Pöndorf – Edelweiss Linz; 17 Uhr: ASK St. Valentin – Bad Ischl.