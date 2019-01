FC Wels verpflichtet zwei Zweitliga-Kicker

WELS. Fußball-Regionalligist FC Wels verstärkt sich mit Spielern von Amstetten und Ried.

Rieds Hebesberger (rechts) wird im Frühjahr an Wels verliehen. Bild: GEPA pictures/ Mario Buehner

Als Vierzehnter startet der FC Wels in das Frühjahr der Fußball-Regionalliga. Im Kampf gegen den Abstieg hat sich der Klub aus der Messestadt jetzt mit zwei hoffnungsvollen Kickern aus der zweithöchsten Spielklasse verstärkt.

Simon Kandler kommt von Amstetten, Felix Hebesberger wird von Aufstiegskandidat SV Guntamatic Ried ausgeliehen. Kandler ist in Oberösterreich kein Unbekannter: Der 21-jährige Linksverteidiger durchlief die Linzer Fußballakademie und hat in der Regionalliga Mitte bereits Einsätze bei Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr in den Beinen.

Der um zwei Jahre ältere Mittelfeldspieler Hebesberger kam im Herbst auf zwei Kurzeinsätze für die Rieder Profis und machte für die Jungen Wikinger in der OÖ-Liga in elf Partien drei Tore. "Er muss Spielpraxis in einer höheren Liga sammeln", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner.

