FC Wels verpflichtet neuen Trainer

Der 51-jährige übernahm bereits am Dienstag das Training der Regionalligamannschaft, am Freitag wartet auf den neuen Trainer das Debüt gegen Bad Gleichenberg in der Huber Arena. Zuletzt stand Schatas von 2016 bis 2020 bei Drittliga-Rivale UVB Vöcklamarkt an der Seitenlinie.

Jürgen Schatas verfügt über eine UEFA A-Lizenz und erfüllt darüber hinaus alle Anforderungen des FC Wels. „Wir freuen uns mit Jürgen Schatas einen Trainer gewonnen zu haben, der in den vergangenen Jahren gute Arbeit in der Regionalliga leistete und damit auch die Liga kennt. Aufgrund der bescheidenen Ausbeute mussten wir frischen Schwung in die Mannschaft bringen und sind davon überzeugt das Jürgen Schatas die richtige Wahl ist“, so Sportchef Juan Bohensky.