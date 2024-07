FC Diamant bringt die Champions League nach Linz

Der in der Vorrunde startende FC Diamant Linz wurde als Gastgeber eines der jeweiligen Miniturniere gezogen und bekommt es in der Gruppe F mit zypriotischen Meister AEL Limassol, dem griechischen Titelträger dem AEK Futsal Club und dem schottischen Champion Aberdeen Futsal Academy zu tun.

In der Vorrunde, die von 20. bis 25. August ausgetragen wird, kämpfen 32 Teams in Mini-Turnieren um die Teilnahme an der Hauptrunde. Die acht Gruppensieger steigen auf. Die Spiele der Diamant-Gruppe finden im Rahmen eines Miniturnier-Formats alle in Linz statt. Dafür hat das Team aus der Stahlstadt extra einen Antrag bei der FIFA gestellt - der Diamant-Wunsch wurde nun erfüllt.

Zum zweiten Mal in die Hauptrunde?

In der Hauptrunde (22. – 27. Oktober) warten die 24 Teams, die in der Vorrunde aufgrund ihres höheren Koeffizienten ein Freilos hatten. Weiters folgen die Eliterunde (26. November – 1. Dezember) und die Endrunde (1. oder 2. und 3. oder 4. Mai 2024), wo es dann um den Titel geht.

Im Jahr 2021 konnte der FC Diamant Linz als erstes österreichisches Team in die Hauptrunde der UEFA Futsal Champions League einziehen. Vergangenes Jahr scheiterte Österreichs Meister in der Vorrunde.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

