Fans beleidigten Linienrichter wegen Beeinträchtigung: Abbruch

Der Grund: Zuseher der Heimmannschaft hatten Linienrichter Gabriel Wiesinger wegen dessen körperlicher Beeinträchtigung auf so üble Art und Weise beleidigt, dass sich der Assistent nicht mehr in der Lage sah, das Spiel fortzusetzen.

"Ich habe eine Beeinträchtigung an der linken Hand. Auf dem Fußballplatz in Kronstorf bin ich mehrmals diskriminierend beleidigt worden. Psychisch sah ich mich nicht mehr in der Lage, die Partie fortzusetzen. Das habe ich dem Schiedsrichter dann auch angezeigt, der daraufhin das Spiel abgebrochen hat", schildert Wiesinger gegenüber den OÖN.

Die Gäste aus Traun hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0 geführt. Kronstorf wird neben einer Strafverifizierung wohl auch mit einer Strafe rechnen müssen.