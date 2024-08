Onkel gegen Neffe: Familien-Duell in Regionalliga

Hoffentlich löst dieses Duell in der Fußball-Regionalliga zwischen der Askö Oedt und der UVB Vöcklamarkt keine Familienstreitigkeiten aus: Gerald Baumgartner, Sportchef der Trauner, ist der Onkel von Bernhard Kletzl, dem Trainer des heutigen Gegners – heute geht es für beide um wichtige Punkte.

Und auch der Ex-Bundesliga-Coach Baumgartner ist bei den Hausruckviertlern kein Unbekannter: Noch heute kommen die Vöcklamarkt-Fans ins Schwärmen, wenn sie an die Auftritte des mittlerweile 59-Jährigen, der zwischen 1998 und 2001 für die Grün-Gelben kickte, denken. Daran kann sich sogar noch Vöcklamarkt-Coach Kletzl erinnern: "Ich habe ihm damals als kleiner Bub in Vöcklamarkt immer zugesehen."

Gmunden will anschreiben

Die LASK Amateure kleben auch nach dem dritten Spiel punktelos am Tabellenende fest. Beim 3:4 gegen Gurten fingen sich die Athletiker drei Treffer binnen zehn Minuten zum 0:4 ein, die Aufholjagd sollte nicht mehr belohnt werden. Vorwärts verließ Leoben nach einem Lastminute-Gegentor von Marco Untergrabner (95.) zum 0:1 mit leeren Händen.

In der OÖ-Liga ist Bad Schallerbach (3:1 gegen Pregarten) makellos. Der SV Gmunden hofft heute indes auf den ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Markus Waldl gastiert in St. Martin/M. "Wir haben in der Vorsaison so viel gewonnen, haben es uns unterbewusst vielleicht etwas einfacher vorgestellt", sagt Sportchef Christoph Brummayer, nachdem seine Mannschaft beide Auftaktspiele verloren hat. "Wir müssen uns erst an die OÖ-Liga gewöhnen, die Qualität der Gegner ist einfach viel höher."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger