Fair-Play-Aktion: Admira Linz ließ absichtlich Tor des Gegners zu

Das ist mehr als nur Fair-Play: Beim 1:2 gegen St. Ulrich ließ Landesliga-Ost-Klub Admira dem Gegner St. Ulrich in der 94. Minute absichtlich das Tor zum Sieg schießen. Und das, obwohl es eigentlich nicht hätte sein müssen.

In der 94. Minute spielten die Admiraner nach einer Verletzungsunterbrechung den Ball zum Gegner zurück. Allerdings hatte ein Spieler der Gäste ein Black-out und fing den Ball mit der Hand im eigenen Strafraum, weil er gedacht hatte, dass das Spiel noch unterbrochen sei.

Schiedsrichter Slavomir Schlesinger blieb nichts anderes übrig, als auf Elfmeter für Admira zu entscheiden. Doch es wurde noch kurioser: "Unser Schütze Felix Haas hat daraufhin St.-Ulrich-Goalie Alexander Mitterbauer informiert, dass er den Ball leicht in die Mitte schießen wird. Dieser hat ihm aber anscheinend nicht geglaubt und sich in eine Ecke geworfen, wodurch der Ball trotzdem zum 1:1 ins Tor ging", erzählt Admira-Trainer Stefan Kuranda mit einem Schmunzeln. Sein Team fand aber auch darauf eine Antwort. Vom Anstoß weg ließ man den Gegner das Tor zum 2:1 erzielen.

Video: Die Fairplay-Aktion von Admira Linz:

"Eigentlich wäre das Fair-Play mit der Rückgabe des Balls erledigt gewesen, aber meine Mannschaft hat das intern so geregelt, dass sie so nicht zum Ausgleich kommen wollen. Ich bin richtig stolz auf mein junges Team", sagt Kuranda. Und auch St. Ulrichs Trainer Andreas Milot pflichtete ihm bei: "Hut ab vor Admira Linz. Ich weiß nicht, ob ich das auch so gemacht hätte." Sein Team liegt durch den Sieg weiter in den Top-Drei.

Hattrick in sechs Minuten

Positive Schlagzeilen fabrizierte auch SK-Schärding-Stürmer Daniel Bares: Beim 4:1 gegen Schalchen erzielte der beste Torschütze der Landesliga West einen lupenreinen Hattrick – und benötigte dafür lediglich sechs Minuten (38., 41., 44.). Kein Wunder, dass die Schlange an Interessenten für den 24-jährigen Tschechen immer länger wird: So soll nicht nur die halbe OÖ-Liga hinter Bares her sein, sondern auch Regionalligisten wie Vöcklamarkt oder WSC/Hertha. Einen Trainerwechsel gibt es bei Sattledt: Robert Lenz verlässt den Klub am Saisonende.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

