Ex-Coach von Vorwärts soll St. Ulrich retten

Erst im Winter wurde Klaus Hammer als Nachfolger von Mario Pilz als Trainer beim Landesliga-Ost-Klub USV St. Ulrich präsentiert. Nach einem 0:4 zum Rückrunden-Auftakt gegen die Amateure von Blau-Weiß Linz war für den 62-Jährigen schon wieder Schluss.

Ein prominenter Coach soll St. Ulrich jetzt vor dem Abstieg bewahren: Andreas Milot, Ex-Trainer von Zweitligist Vorwärts Steyr. Bezüglich seines Debüts muss sich der 52-Jährige noch gedulden: Am Wochenende wurde das Spiel in Bad Leonfelden coronabedingt abgesagt, am Samstag geht es daheim gegen Schwertberg. "Ich habe ihnen schon öfter abgesagt, weil ich bei der Vorwärts unter Vertrag war. Jetzt hat es geklappt", sagt Milot, der nach dem Aus in Steyr ein neues Kapitel aufschlägt: "Am Anfang war es nicht so einfach, weil es für mich nicht nachvollziehbar war."

Wort nicht gehalten

Nach seinem freiwilligen Schritt zurück in die zweite Reihe wurde er unter Neo-Coach Daniel Madlener als Co-Trainer plötzlich gar nicht mehr gebraucht. "Die Mannschaft brauchte frischen Schwung, ich bin freiwillig in die zweite Reihe gegangen, wollte aber dabeibleiben. Das wurde mir auch so zugesichert. Bei einem Gespräch mit Madlener war aber nach zwei Minuten klar, dass es keine weitere Zusammenarbeit gibt."

Groll hegt Milot aber keinen: "Ich gehe immer noch auf den Vorwärts-Platz, freue mich jetzt auf meine neue Aufgabe."