Erster Trainerwechsel in der OÖ-Liga

Damit reagiert der OÖ-Ligist auf die derzeitige Tabellensituation. Der 49-Jährige war seit Oktober 2019 für die Geschicke auf der Trainerbank der Kremstaler verantwortlich.

Für das kommende Heimspiel am Freitag gegen Oedt (17. September, 19 Uhr, Haidlmair-Arena) wird es eine interimistische Lösung an der Seitenlinie geben. Der derzeitige Co-Trainer Mato Simunovic und der sportliche Leiter Ronald Höllhuber werden die Mannschaft gegen den Tabellendritten betreuen.

Bis Anfang nächster Woche soll bei den Grün-Weißen ein neuer Cheftrainer präsentiert werden. „Wir möchten uns ausdrücklich bei Gerald Dickinger-Neuwirth für seine Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken. Wir gehen in Freundschaft auseinander. Die Trennung war leider nicht zu verhindern, denn die Mannschaft brauchte in der derzeitigen Situation einen Impuls von außen“, so Sportchef Höllhuber.