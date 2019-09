Erster Sieg zum 70-Jahr-Jubiläum

Als einziger OÖ-Sechstligist bleibt Askö Ohlsdorf auch nach der siebenten Runde in der Bezirksliga Süd weiter makellos: Das Team von Trainer Norbert Hutterer feierte mit dem 1:0 gegen die Union Thalheim den siebenten Sieg im siebenten Spiel. Kapitän Eduard Pop erzielte nach einer Viertelstunde das Goldtor per Elfmeter. Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist der SV Windischgarsten in der 1. Klasse Ost. Beim 6:2-Auswärtserfolg in Sierning erzielte Torjäger Rene Gressenbauer sein 15. Saisontor. Mehr hat im Unterhaus aktuell lediglich Lichtenbergs Pavel Jerabek auf dem Konto: Der Angreifer traf in der 2. Klasse Mitte beim 6:1 gegen das 1b-Team von OÖ-Ligist Donau Linz fünf Mal, hält schon bei 16 Saisontoren.

Erfolgreiches Wochenende für die Kickerinnen der OÖ-Zweitligisten: Union Kleinmünchen gewann gegen Leader Spittal/Drau 3:2, die Sportunion Geretsberg siegte in Rankweil 2:1.