Erster Sieg: Rohrbach kann auch OÖ-Liga

"Wir sind richtig erleichtert, dass wir angeschrieben haben", jubelte Rohrbach-Trainer Christian Eisschiel nach dem 2:1 in Mondsee. Der Aufsteiger feierte im Salzkammergut den ersten vollen Erfolg nach der Rückkehr in die OÖ-Liga.

Nach den ersten vier Runden haben die Mühlviertler bereits wichtige Erkenntnisse gesammelt. "Im Vergleich zur Landesliga ist die OÖ-Liga vor allem aus körperlicher Sicht eine andere Liga. Es ist alles viel athletischer. Körperlich mussten wir in den ersten Wochen deshalb auch Tribut zollen, kämpfen immer wieder mit angeschlagenen Spielern", sagt Rohrbach-Coach Eisschiel.

Trotzdem sagt der 37-Jährige: "Spielerisch haben wir gesehen, dass wir mithalten können. Wir kommen in jedem Spiel zu Chancen. Auch defensiv werden wir immer stabiler."

Beim ersten Dreier wuchsen zwei Kicker über sich hinaus: Tormann Raphael Hartl und Stürmer Matyas Markytan. Während Schlussmann Hartl mit einigen Paraden den Sieg festhielt, erzielte Markytan die 1:0-Führung. Eisschiel: "Mit Raphael haben wir sicher einen der besten Tormänner der Liga. Er ist zuletzt nach einer Meniskus-OP länger ausgefallen, ist jetzt aber wieder voll fit."

Wie Rohrbach gelang auch Angreifer Markytan der Sprung in die höchste Liga des Bundeslandes: "Er war in der Vorsaison noch bei Landesligist Putzleinsdorf aktiv, hat uns in den Derbys immer wieder vor Probleme gestellt. Er ist ein richtiger Wand-Spieler, der uns sehr guttut."

Beide sollen ihren Anteil zum großen Ziel der Mühlviertler beitragen: "Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt fixieren."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport