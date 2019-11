Erster Sieg nach Abstieg

Vor 250 Zuschauern holten die Gusenstädter auswärts im Traditionsderby gegen die Union Vorderweißenbach einen 3:0-Sieg.

Nach dem Aufstieg im Sommer liegt FC Aschach/Steyr auch in der Bezirksliga Ost ganz vorne: Im Aufsteiger-Duell feierte die Schausberger-Elf gegen Amateure Steyr einen 3:2-Sieg.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Union Peilstein in der 1. Klasse Nord gegen die Union Ulrichsberg. Der Tabellenführer musste gegen den Nachzügler eine 1:6-Niederlage einstecken. Bereits zur Pause führten die Gäste 4:0. Die Union St. Aegidi feierte mit dem 11:2-Kantersieg gegen die Union Reichersberg den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte. Für die Gäste war es die elfte Auswärtsniederlage in Serie. Viele Tore konnten auch die Zuseher des Spiels zwischen ATSV Timelkam und Union Gaspoltshofen in der 2. Klasse Mitte-West bestaunen: Die Gäste krönten sich mit einer 9:0-Gala zum Herbstmeister.