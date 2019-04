Erster Punktverlust

DORF AN DER PRAM. Dorf an der Pram "nur" 0:0-Remis bei Lochen.

Die makellose Bilanz von Dorf an der Pram in der Frauenklasse Süd/West ist gerissen: Beim gestrigen 0:0 in Lochen gab das Team von Erfolgstrainer Harald Hel nach elf Siegen in elf Spielen erstmals Punkte ab.

Der frühere Leistungs- und Extremsportler forcierte in der Vorbereitung neben spielerischem Potenzial vor allem die Fitness. Das hat sich bezahlt gemacht: Seine Elf aus dem Pramtal führt die Tabelle mit neun Punkte Vorsprung vor Peuerbach an.

Jener Hel, der im Sommer eigentlich aufhören wollte. "In den letzten acht Minuten der Saison 2017/18 war unser bitterer Abstieg aus der Frauen-Landesliga besiegelt. Damals wollte ich nicht als Betreuer weitermachen", gesteht Hel. "Aber die Mädels haben mich umgestimmt." Jetzt ist Dorf an der Pram auf dem Weg zurück ...

