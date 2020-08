Erster Punkt nach 29 Auswärtsniederlagen

Das Team von Trainer Herbert Danninger konnte in den vergangenen 13 Jahren nie das erste Saisonspiel gewinnen. Endlich konnte dieser Fluch gebrochen werden. Historisch war auch das 1:1 des SV Pasching 16 in der 2. Klasse Mitte bei der Union Babenberg: Nach 29 Auswärtsniederlagen fuhr die Wohlschläger-Elf in der Fremde den ersten Punkt der Vereinsgeschichte ein. Gut in Schuss präsentierte sich Lochens Michael Schwab beim 6:0-Auswärtssieg in der 1. Klasse Südwest gegen UFC Burgkirchen: Der Stürmer traf gleich vier Mal. Das gestrige 10:1 der Union Enzenkirchen in der 2. Klasse Westnord gegen die Union Reichersberg war der höchste Sieg des ersten Spieltags.

