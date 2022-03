Erste Niederlage nach 999 Tagen

Die bisher letzte Niederlage musste man am 10. Juni 2019 hinnehmen: damals beim 2:3 in Ternberg. Als eine der ersten Unterhaus-Mannschaften kickte Windischgarsten am vergangenen Wochenende das neue Jahr nach der Winterpause an – weil das Herbst-Duell gegen die Niederösterreicher coronabedingt nicht stattfinden konnte.

Sein Auftaktmatch verpatzt hat wieder einmal Regionalliga-Titelanwärter WSC/Hertha: Wie schon im ersten Saisonspiel (2:3) hat das Team von Trainer Markus Waldl auch beim Frühjahrsstart gegen Gurten verloren (0:2), weshalb der Welser Titelanwärter jetzt schon vier Punkte hinter den Amateuren von Sturm Graz liegt. Das Zweitteam der Steirer war gestern gegen Spittal/Drau bis zur 87. Minute 0:1 zurückgelegen, gewann dann durch zwei Tore von Martin Krienzer aber noch 2:1.