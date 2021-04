Erfolgt bereits heute der Abpfiff im Unterhaus?

Heute wird die österreichische Bundesregierung zum letzten Mal Öffnungsschritte präsentieren, die zumindest zeitlich bis zum 3. Mai gesetzlich umsetzbar wären. Und nur wenn bis zu diesem Stichtag am Montag in einer Woche zumindest das aktuell verbotene eingeschränkte Training (sprich Kleingruppentraining ohne Kontakt) wieder erlaubt ist, würde man weitere Schritte zumindest abwarten. Bis zum 17. Mai müsste in der Folge Vollkontakttraining möglich sein, die Auflagen und Risiken rund um eventuelle Meisterschaftsspiele werden aktuell noch gar nicht in die Planungen miteinbezogen.

"Wenn am 3. Mai kein eingeschränktes Kontakttraining möglich ist, dann werden wir am 3. Mai die Meisterschaft abbrechen", sagt Oberösterreichs Verbandspräsident Gerhard Götschhofer. In diesem Fall würde es (bis auf zwei Ausnahmen) keine Auf- und Absteiger geben, weil in allen anderen Klassen nicht die Hälfte aller Spiele absolviert worden ist.