Entscheidung gefallen: Askö Oedt darf in der OÖ-Liga bleiben

Das Präsidium des OÖ-Fußballverbands hat in der Causa "Askö Oedt" eine Entscheidung getroffen: Die erste Mannschaft der Trauner wird auch in der kommenden Saison an der Meisterschaft der OÖ-Liga und ihre 1b-Mannschaft in Folge dessen an der Meisterschaft der Landesliga teilnehmen.

Es ist eine erwartbare Entscheidung, die vor allem rasche Rechtssicherheit garantiert, sodass auch die Relegationsspiele bereits jetzt festgesetzt werden konnten. Oedt hat zuletzt einen Antrag an den OÖ-Fußballverband gestellt, wonach die vom OÖFV erst während der Herbstsaison eingeführte Infrastruktur-Regelung für die OÖ-Liga erst ab der kommenden Saison gelten soll. Diese Infrastruktur-Lizenz - es sind die selben Anforderungen, die auch für die Regionalliga gelten - hätte verhindern sollen, dass der OÖ-Liga-Meister in dieser Saison noch einmal auf den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse verzichten kann. Oedt konnte die Infrastruktur-Bedingungen aber nicht erfüllen.

Solch gravierende Änderungen, die während einer laufenden Meisterschaft auch bereits die kommende Spielzeit betreffen, sind in ÖFB-internen Kreisen aber gar nicht gern gesehen. Weshalb der Klub von Präsiden Franz Grad im Notfall auch rechtlich dagegen vorgegangen wäre.

Und hätte damit den OÖ-Verband nicht nur wegen der Relegationsspiele, die schon in dieser Woche über die Bühne gehen, in ein Chaos gestürzt. Denn: Was passiert, wenn man Oedts Antrag nicht zustimmt und die Kampfmannschaft in die Landesliga und die Oedter Ib in die Bezirksliga absteigen lässt – und dann in ein paar Wochen nach einem verlorenen Rechtsstreit alles umdrehen muss, weil die falschen Teams deshalb in einer Relegation gespielt hätten? Diesem Fiasko ging der Verband jetzt aus dem Weg.

Ab der kommenden Saison wird es dann aber definitiv kein Nachspiel auf dem grünen Tisch mehr geben. Auch die Askö Oedt muss sich an die neuen Infrastruktur-Richtlinien halten, die einen automatischen Abstieg zur Folge haben, wenn man sie nicht befolgt. Jeder weiß Bescheid, jedoch bevor die Meisterschaft beginnt. So, wie es schon heuer hätte sein müssen.

