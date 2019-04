Endlich wieder fit

LINZ. Wasserbauer feierte nach 17 Monaten Comeback

Bild: GEPA pictures

17 Monate nach ihrem Kreuzbandriss ist die frühere U19-Teamspielerin Nina Wasserbauer endlich wieder fit: Beim Gastspiel von Landesliga-Tabellenführer SPG Antiesenhofen/Weilbach in Altmünster (2:1) stand Wasserbauer nach langer Verletzungspause in der Vorwoche erstmals wieder auf dem Rasen. "Die Mädels haben mir die Freude am Fußball wieder geschenkt", sagte die 20-jährige Welserin, die mit der ÖFB-Frauen-Auswahl an der U17-EM-Endrunde 2013 in England und der U19-EM-Endrunde 2016 in der Slowakei teilgenommen hatte. Damit zählt sie zu den international erfolgreichsten Oberösterreicherinnen. "Nach mehreren Operationen im Vorjahr wollte ich den Fußball schon ad acta legen", gesteht die frühere Kapitänin des Bundesligisten Kleinmünchen.

Durch Freundin Vanessa Hartl kam dann der Kontakt zu Antiesenhofen zustande. "Wir wollen unbedingt den Titel holen", hat die Wiedergenesene große Ziele.

