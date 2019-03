EM-Qualifikation U17 stürmt zur EM

LINZ. Schasching schoss Österreich zur Endrunde.

Geschafft! Mit zwei Treffern hatte Annabel Schasching aus St. Aegidi maßgeblichen Anteil daran, dass Österreichs U17-Damen-Auswahl mit dem 4:2 im Entscheidungsspiel gegen Belgien am Samstag die Qualifikation zur EM-Endrunde (vom 5. Mai bis 17. Mai in Bulgarien) fixieren konnte.

Dieses Ziel visiert auch die U19 mit den gebürtigen Oberösterreicherinnen Linda Mittermair, Claudia Wenger, Katharina Fellhofer (alle SV Neulengbach), Andrea Gurtner (SKV Altenmarkt), Lisa Kolb (Sturm Graz) und Jana Kofler (FC Bergheim) an. Am Mittwoch startet Österreichs U19-Team in Deutschland gegen Tschechien in die "Eliterunde" der U 19-EM. Griechenland am 6. April und zum Abschluss Gastgeber Deutschland (9. 4.) sind die weiteren Gruppengegnerinnen der Elf von Michael Steiner – nur der Gruppensieger steigt in die Endrunde in Schottland (16. – 28. Juli) auf. (pich)

