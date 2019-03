EM-Endrunde als Ziel

LINZ. Innviertlerin Schasching bei U17-Team im Kader.

Als einzige Oberösterreicherin wurde die Innviertlerin Annabel Schasching (derzeit SKN St. Pölten) für die 2. Runde der U17-EM-Qualifikation im Südburgenland nominiert. Beim gestrigen 1:1 gegen Finnland war sie wieder ein echter Aktivposten.

Auch mit dem Remis hat sich am Ziel der ÖFB-Auswahl, die EM-Endrunde in Bulgarien (5. bis 17. Mai) zu erreichen, nichts geändert. "Jeder freut sich, dass es jetzt endlich so weit ist", spricht die Junginternationale aus St. Aegidi die weiteren Spiele am Mittwoch gegen Wales und am Freitag gegen Belgien an. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für das Großereignis.

Großer Anteil am Aufstieg

Die 16-Jährige hatte auch großen Anteil daran, dass die ÖFB-Auswahl überhaupt in der 2. Qualifikationsrunde steht: Das Goldtor beim 1:0 gegen Weißrussland, das zwischenzeitliche 5:0 mittels Elfmeter gegen Estland und auch das Tor zum 3:0 gegen Slowenien hatte die Innviertlerin zum Gruppensieg in der 1. Runde beigesteuert.

