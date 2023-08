Einzigartig: Spiel wurde mit null Punkten für beide Teams strafverifiziert

Die neue Saison im Fußball-Unterhaus beginnt mit einer absoluten Kuriosität, die es so wohl noch nie gegeben hat: Eigentlich hatte der TSV St. Marienkirchen bei Schärding sein Auftaktspiel in der 1. Klasse Nordwest gegen ATSV Schärding/SK Schärding 1b klar mit 5:2 gewonnen. Das sportliche Ergebnis rückte aber in den vergangenen Tagen rasch in den Hintergrund, denn: Das Spiel wurde vom OÖ-Fußballverband strafverifiziert – und zwar in doppelter Hinsicht. Weder St.