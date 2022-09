Eine Etage höher wird die Luft dünner

LINZ. Zwei Punkte aus den ersten sechs Spielen – das ist die Ausbeute von Aufsteiger Putzleinsdorf in der Landesliga Ost. Dass es einen Stock höher für den Meister aus der Bezirksliga Nord nicht einfach wird, war für die Verantwortlichen im Verein aber absehbar. "Das Tempo und die Intensität sind ganz anders als noch in der Bezirksliga", sagt Sportchef Alexander Mager. "Du bekommst keine Geschenke, musst dir alles brutal hart erarbeiten." Diese Erfahrung musste man auch am Samstag machen: 1:1 gegen den SC Marchtrenk.

Ebenso einen Fehlstart legten im Westen die Bezirksliga-Süd-Aufsteiger Schlierbach und Gschwandt hin. "Da wir nicht die Ressourcen wie viele andere Vereine in dieser Liga haben, war es absehbar, dass wir uns sehr schwer tun werden. Wir bleiben unserer Linie, auf eigene, unbezahlte Spieler zu setzen, aber treu und geben weiter Gas", sagt Schlierbach-Sportchef Ewald Hollinger. Das gestrige Duell gegen Peuerbach wurde abgesagt. Gschwandt kommt ebenfalls noch nicht in die Gänge: "Wir hoffen, dass wir am Ende die Liga halten können", sagt Trainer Ivica Sirocic nach dem 1:4 gegen Bad Schallerbach. Bei starken neun Punkten hält St. Marienkirchen nach dem 3:0 gegen Schalchen.

Oedt 1b als echte Ausnahme

Ein Aufsteiger gilt in der Landesliga Ost hingegen als das Maß der Dinge: Askö Oedt 1b feierte beim 1:0 gegen Admira Linz den fünften Sieg im fünften Spiel.

Die Trauner sind aber kein normaler Aufsteiger: Klub-Präsident Franz Grad hat schon zu Saisonbeginn klargestellt, dass sein zweites Team, welches ebenfalls mit Top-Kickern gespickt ist, vorne mitspielen soll.