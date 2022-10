Ein Trio meint es mit dem Aufstieg in die 2. Liga ernst

"Zehn Klubs wollen in die zweite Liga" – mit diesem Titel haben die OÖN am Freitag exklusiv über jene Klubs berichtet, die an einem Aufstieg in die 2. Fußball-Liga interessiert sind. Zuletzt fand der alljährliche Bundesliga-Lizenzworkshop statt – jene Drittligisten, die daran teilgenommen haben, dürfen im kommenden März auch um eine Zulassung für die zweithöchste Spielklasse ansuchen.