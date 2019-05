Ein Titel zum Abschied?

In der Landesliga West wird der Titelkampf zum Krimi: Lange hatte es danach ausgesehen, als ob sich Andorf (0:0 bei Sattledt) und Mondsee (3:1 in Schwanenstadt) Platz eins untereinander ausmachen würden. Jetzt ist alles ganz anders: Mit der SPG Friedburg/Pöndorf hat der Neunte (!) der Herbstsaison plötzlich wieder alles selbst in der Hand. Der Rückstand auf Tabellenführer Mondsee ist von zehn auf zwei Punkte geschmolzen, das direkte Duell steht noch aus. Und mit Schärding mischt auch ein vierter Klub im Titelrennen mit. Kurios: Der Abschied von Friedburgs Trainer Karl Vietz, mit dem der Erfolg wieder zurückgekehrt ist, steht dennoch bereits fest. "Friedburg ist eine Herzensangelegenheit. Ich lebe hier, habe schon drei Mal ausgeholfen. Voraussetzung war immer, dass wir uns im Guten trennen, wenn sich jemand verändern will." Das hat der Klub jetzt so entschieden. Schalchen-Trainer Robert Pessentheiner übernimmt im Sommer.

Drechsel mit Siegeslauf

Im Osten ist Bad Leonfelden neben Meister Bad Schallerbach das Team des Frühjahrs. Das 3:1 über Viktoria Marchtrenk war der achte Sieg im achten Frühjahrsspiel des Herbst-Vorletzten. Herwig Drechsel, knapp vor Ende der Herbstsaison engagiert, führte den Verein souverän aus der Abstiegszone. "Es passt alles, der Klub ist breit aufgestellt, ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich hier nach so kurzer Zeit schon so wohlfühlen würde." Dass die Mannschaft völlig getauscht worden wäre, stimmt nicht: "Wir haben einen Spieler aus der Regionalliga, einen aus der OÖ Liga und einen aus der Landesliga bekommen. Ein Team besteht aber nicht aus drei, sondern aus elf Spielern. Am meisten freut mich, wie sich auch die anderen Spieler seit der Winterpause verbessert haben", sagt Drechsel, der sich in Kürze entscheiden will, ob er in Bad Leonfelden bleibt.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at