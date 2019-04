Ein Spiel für die Ewigkeit

SANKT JOHANN. 2:2 – St. Johann am Walde und Polling teilten sich Derby die Punkte.

Volle Ränge im herrlichen Kobernaußerwald- Stadion mit der großen Naturtribüne. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Den 20. April werden die Spieler von Achtligist UFC St. Johann am Walde aus der 2. Klasse West nie vergessen. 1550 Zuseher waren beim 2:2-Unentschieden im "OÖN-Spiel der Woche"– das vom ORF mit fünf Kameras inklusive 25-köpfiger Crew am Karsamstag live im Fernsehen übertragen wurde – mit dabei. Das Kobernausserwaldstadion platzte aus allen Nähten. Dabei hat man auf dem herrlichen Sportplatz mit der Naturtribüne zum Glück viel mehr Fläche, als auf so manchem engen Unterhaus-Sportplatz zur Verfügung.

Dancing Stars war gestern

Dem Aufruf auf Social Media – "Dancing Stars war gestern, den wirklich heißen Tanz gibt es am Karsamstag" – folgten noch mehr Menschen als ohnehin erwartet. "Bereits zur Halbzeit der Reserve tummelten sich 700 Menschen auf unserem Sportplatz. Wir mussten mehrmals Lebensmittel- und Getränke-Nachschub organisieren", sagt St.-Johann-Sportchef Oliver Friedl.

Kein Wunder, wurden beim Fußballfest doch 50 Fässer Bier geleert und knapp 700 Schnitzel verkauft. Mit nicht weniger Energie ging es auch auf dem Rasen zur Sache. Am Ende gab es ein 2:2-Unentschieden, mit dem beide Vereine leben konnten. "Dieses Spiel war einmalig", sagte Saiga-Hans-Trainer Mario Krämer.

Begeistert war auch der oberösterreichische ORF-Lokalmatador Christian Diendorfer, der die Partie kommentierte. "Es war damals meine Idee, den Sieger unseres WM-Quiz mit einem Livespiel für seinen Lieblingsverein zu belohnen. Bereits als feststand, dass wir nach Saiga Håns kommen, war mir klar, dass wir es nicht besser hätten erwischen können. Die Organisation war einfach großartig." Die Sperrstunde wurde weit überzogen, längst sind alle Spuren wieder beseitigt. Friedl: "Einen zweiten Aufruf haben wir nach der langen Nacht zwar schon gebraucht. Aber dann waren alle ganz rasch wieder da." Typisch Saiga Håns eben...

