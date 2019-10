Ein Notarzteinsatz überschattete das Derby

Von einer schweren Verletzung wurde das 0:0-Unentschieden im "OÖN-Spiel der Woche" zwischen der TSU Handenberg und UFC Neukirchen/Enknach in der 1. Klasse Süd-West überschattet: Kurz vor der Pause stieß Gäste-Tormann Hannes Priewasser mit dem Kopf mit dem Knie eines Handenberg-Spielers so unglücklich zusammen, dass er benommen liegenblieb. Der Neukirchen-Goalie musste von der Rettung und dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer Nacht im Spital gab es am gestrigen Sonntag Entwarnung – und der Torhüter konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen. Glück im Unglück: "Mir brummt lediglich immer noch der Kopf", hieß es in einer Nachricht von Priewasser an Vereinsverantwortliche des Tabellensechsten.

Rettungseinsatz in Handenberg Bild: Scharinger

Es war ein Schock, von dem sich beide Mannschaften im Spiel nicht erholen konnten. "Passend zum Tabellenplatz war auch das Spiel. Es ist auf beiden Seiten nicht wirklich was zusammengegangen", sagt Handenberg-Sektionsleiter Günter Russinger, dessen Team kurz vor Schluss noch die wohl größte Chance auf den Derby-Sieg hatte.

