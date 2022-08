MICHELDORF. In der Vorsaison fixierte der SV Grün-Weiß Micheldorf erst am allerletzten Spieltag den Klassenerhalt – in der neuen Spielzeit soll das Abstiegsgespenst erst gar nicht über dem Kremstal kreisen: Nach vier Runden sind die Grün-Weißen noch ungeschlagen, legten nach dem 6:1 gegen Perg auch im zweiten Heimspiel gegen den FC Wels einen Gala-Auftritt hin. Das 8:0 bedeutete auch den höchsten Micheldorfer Heimsieg in der Vereinsgeschichte.