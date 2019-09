Ein Leben lang in der "Schutzklasse"

"Nie mehr zweite Klasse" – jährlich wird dieser Schlachtruf gesungen, wenn Mannschaften aus der 2. Klasse den Sprung in die 1. Klasse schaffen. Für viele Klubs in der "Schutzklasse" heißt es aber eher "für immer 2. Klasse"...

Denn: Einigen Vereinen im oberösterreichischen Unterhaus blieb eine rauschende Aufstiegsfeier bislang ebenso verwehrt wie der kräftige Schluck aus der Flasche mit dem Meistersekt. Es gibt neun Klubs, die die unterste Klasse in ihrer Vereinsgeschichte bisher noch nie verlassen haben.

Während die einen vom ersten Aufstieg der Klubgeschichte träumen, befinden sich andere im knallharten Überlebenskampf, um überhaupt den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. "Wir kämpfen jährlich ums Überleben", sagt etwa Franz Pichler, Obmann vom ASV Hagenberg, dessen Fußball-Sektion seit ihrer Gründung im Jahr 1970 immer nur Achtligafußball gesehen hat. In Zukunft soll es mit kontinuierlicher Nachwuchsarbeit allerdings vielleicht doch einmal bergauf gehen. In der aktuellen Saison in der 2. Klasse Nordmitte wartet das Team von Trainer Günter Reindl nach dem 0:1 gegen Gutau weiter auf den ersten Punkt.

Mit ähnlichen Problemen sieht sich der SV Attersee konfrontiert: Seit 70 Jahren weilt der Fußballzwerg am Attersee bereits in der 2. Klasse, zwischen 1992 und 2002 musste aus personellen Gründen sogar für eine längere Pause der Spielbetrieb eingestellt werden. "Die guten Buben gehen nach Attergau. Dort wird Bezirksligafußball gespielt", sagt Obmann Wolfram Hauser. Sein Team holte am Freitag in der 2. Klasse Süd ein 2:2 gegen Gampern. Auch Kleinreifling sah im Sommer keinen Ausweg mehr und nahm seine Kampfmannschaft vorübergehend aus der Meisterschaft.

Duell der Stammgäste

Das zehnjährige Jubiläum in der 2. Klasse Südwest feiert der FC Pischelsdorf. Den Verein aus dem Innviertel gibt es erst seit 2009. Im Vorjahr wäre beinahe der Sprung in die 1. Klasse gelungen, in der Relegation gegen Burgkirchen platzte aber der Traum vom ersten Aufstieg. "Ist vielleicht auch besser so, für die 1. Klasse hätten wir viel investieren müssen", sagt Pischelsdorf-Sektionsleiter Michael Pflug. Gestern musste sein Team eine 1:2-Heimniederlage gegen Schwand einstecken. Auch die Ebner-Elf zählt zu den Stammgästen in der 2. Klasse.

Den Niederungen erstmals entkommen ist die Askö Luftenberg: Im Sommer wurde der erste Aufstieg der Vereinsgeschichte gefeiert. In der 1. Klasse Nordost kassierte man beim gestrigen 0:2 gegen St. Pantaleon/Erla die zweite Saisonniederlage.

Die Stammgäste der 2. Klassen

2. Klasse Mitte-Ost: SV Oftering

2. Mitte-West: SV GW Zell am Pettenfirst

2. Klasse Nordost: ASV Hagenberg und Sportunion Rechberg

2. Klasse Nordwest: TSU Kirchberg ob der Donau

2. Klasse Süd: SV Attersee

2. Klasse Südwest: FC Pischelsdorf, Sportunion Jeging und Union Schwand

