Ein kleines Fußballmärchen

VÖCKLAMARKT. Das haben in der Regionalliga Mitte nicht einmal Top-Teams wie der LASK oder Blau-Weiß Linz geschafft: Das 1:0 gegen Treibach war der sechste Sieg im sechsten Spiel für die UVB Vöcklamarkt, die in der dritthöchsten Spielklasse ihr eigenes kleines Fußball-Märchen schreibt. Das sind die Gründe für den Erfolgslauf der Hausruckviertler:

Das Kollektiv: "Das große Ganze steht bei uns im Vordergrund", sagt Vöcklamarkts Sportchef Klaus Preiner. In der Vorsaison lagen die Grün-Gelben zum Zeitpunkt des Abbruchs in der Abstiegszone – jetzt steht der Klub ganz vorne. Neuzugänge um Daniel Pointner, Belmin Cirkic, Shqiprim Vojvoda, Franko Knez oder Ivan Ljubicic haben sich perfekt eingefügt. Preiner: "Wir haben im Sommer schon gehofft, dass wir mit ein bisschen Glück gut mithalten können."

Die junge Garde: Gepaart dazu wirbeln die jungen Wilden aus der eigenen Nachwuchsabteilung: Der 19-jährige Paul Lipczinski schoss seine ersten Tore, in der Defensive halten Simon Würtinger (22) oder Josip Gabric (20) die Abwehr zusammen. Im Tor war am Wochenende Alexander Mair (20) der Vertreter von Routinier Wolfgang Schober.

Der Trainer: Das neue Spiel trägt auch die Handschrift von Neo-Trainer Jürgen Brandstätter. Preiner: "Er ist sehr akribisch, hat uns konditionell auf ein neues Level gehoben."

Die Fans: Die grün-gelbe Fußballseele in Vöcklamarkt ist wieder positiv gestimmt – das war zuletzt nicht immer so: "Im Sommer war viel Unruhe da, weil manche Personalentscheidungen getroffen wurden, die nicht so populär waren", sagt Preiner. Die positiven Ergebnisse haben auch die Fans wieder zurückgeholt. "Die Stimmung ist überragend."