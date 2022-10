Ein Jahrzehnt lang Trainer bei einem Klub

Es gibt unzählige Statistiken über die Dauer eines Trainerlebens. So sind Betreuer in der deutschen Bundesliga der vergangenen 20 Spielzeiten durchschnittlich rund 680 Tage im Amt. Dann gibt es aber auch Klubs, die ihre Trainer schon nach wenigen Monaten wieder ersetzen. Die Fußball-OÖ-Liga ist in der aktuellen Spielzeit eine positive Ausnahme – obwohl sie vor wenigen Jahren noch als Trainerfriedhof galt. Nur sieben Vereine der 16 OÖ-Ligisten vertrauten etwa 2018 in der Schlussrunde auf jene Betreuer, die bereits in der ersten Meisterschaftsrunde auf der Bank gesessen waren. Auch in der Vorsaison haben sechs Klubs ihre Trainer gewechselt.

Sieht man vom Trainer-Tohuwabohu vom FC Wels – beim ersten Spiel von Neo-Interimscoach Yahya Genc gab es ein 0:8-Debakel gegen Wallern – ab, sind alle Trainer von Saisonbeginn noch dabei. Christoph Mamoser bei Mondsee (7 Jahre, 10 Monate), Ostermiethings Robert Berg (5 Jahre, 3 Monate) oder Peter Riedl von ASK St. Valentin und Friedburgs Robert Pessentheiner (beide 3 Jahre, 3 Monate) sind schon jahrelang bei ihren Klubs – einer hat Anfang Oktober sogar sein zehnjähriges Trainerjubiläum gefeiert: Alfred Olzinger vom amtierenden Meister Weißkirchen.

"Kontinuität zahlt sich aus"

3672 Tage durchgehend Trainer bei den Zebras – der 55-Jährige ist fast schon ein Unikat. "Am 1. Oktober war das Jubiläum. Für mich ist es aber nichts, das man hätte feiern müssen", sagt Olzinger gewohnt bescheiden. Ein Jahrzehnt mit vielen Highlights: "Der Meistertitel in der Vorsaison zum 60-jährigen Vereinsjubiläum war natürlich überragend."

Auch sein Team machte zu Saisonbeginn eine schwierige Phase durch, trotzdem blieb man ruhig – mit Erfolg: Die Zebras sind seit sechs Spielen ungeschlagen, holten dabei vier Siege. "Eine Trainerdiskussion hat es bei uns nie gegeben", sagt Olzinger und bricht eine Lanze für seine Trainerkollegen: "Kontinuität auf dieser Position zahlt sich aus, es gibt immer Höhen und Tiefen. Meistens hat es sich aber nicht bewährt, wenn man voreilig den Trainer gewechselt hat." Olzinger spricht aus Erfahrung.

OÖ-Liga

Torschützen //

11: Jakub Mares (St. Martin/M.)

10: Denis Berisha (Dietach), Valentin Grubeck (Weißkirchen)

9: Yusuf Efendioglu (Dietach)

8: Cem Aygün (Perg), Oliver Affenzeller (Wallern), Mario Petter, Rudolf Durkovic (beide Bad Ischl)

7: Robin Mayr-Fälten (Micheldorf), Resul Omerovic (Ostermiething), Kenan Ramic (Edelweiss Linz)

6: Patrick Lachmayr (ASK St. Valentin), Dejan Misic (Wallern), Nenad Vidackovic (Oedt), Luca Mayr-Fälten (Micheldorf), Mersudin Jukic (Friedburg), Elvir Hadzic (FC Wels), Jonas Schwaighofer (Mondsee)

12. Runde //

Freitag, 19 Uhr: SPG Wallern/St. Marienkirchen – SPG Pregarten, Mondsee – SPG Weißkirchen/Allhaming; 19.30 Uhr: Edelweiss Linz – Ostermiething. Samstag, 15 Uhr: Oedt – Stadl-Paura; 15.30 Uhr: ASK St. Valentin – SPG Friedburg/Pöndorf, St. Martin/M. – Perg, Bad Ischl – FC Wels; 17 Uhr: Dietach – Micheldorf.