Ein Hauch von Königsklasse in Rohrbach

Das OÖ-Unterhaus ist um einen weiteren schillernden Kicker reicher: Der Kroate Denis Glavina spielte in seiner Karriere bereits für Teams wie Dinamo Zagreb oder Dynamo Kiew, hat Einsätze in der Champions League und der Europa League zu Buche stehen – nun hat es den 36-jährigen Mittelfeldspieler zum Landesliga-Ost-Klub Rohrbach verschlagen. Mit den Mühlviertlern feierte er am Samstag einen klaren 5:1-Auswärtserfolg in Neuzeug.

"Denis hat einen Freund in Linz, und dieser hat bei uns angefragt, ob wir ihn gerne testen würden", erklärt Rohrbach-Sportchef Franz Hofer. Nach einem Probetraining im Mai wurde der Deal mit dem Ex-Internationalen perfekt gemacht.

Besonders gut erinnern kann sich Rohrbachs Sportchef an das Anmeldeverfahren des Kroaten. "Denis kam zu uns und hat sich einen Medizincheck wie bei den Profis erwartet."

Jetzt kickt Galvina in der Landesliga bei Rohrbach. Bild: UFC Rohrbach

Vor dem Krieg geflüchtet

Wenige Monate vor seinem Engagement im Mühlviertel hat Glavina noch in der Ukraine gelebt: "Meine Frau ist Ukrainerin, wir haben viele Freunde und Verwandte, die immer noch dort sind. Ich hoffe, dass dieser Krieg bald endet." Für seine Auslandsstation in Österreich nimmt der Routinier viele Kilometer auf sich: Jedes zweite Wochenende legt Glavina 400 Kilometer in seine Heimatstadt Cakovec zurück, um seine Frau und seine beiden Kinder zu besuchen.

Auch abseits des Platzes spult er bei Rohrbachs Hauptsponsor und Türenhersteller Pieno Kilometer ab: Zuletzt machte er den Staplerführerschein.