Ein Gerichtsurteil mit weitreichenden Folgen

In Österreich könnte das kürzlich gefällte Urteil rund um den am 13. Jänner 2016 am Kulm schwer gestürzten Skispringer Lukas Müller Konsequenzen nach sich ziehen, die bis in den Amateurfußball reichen.

Müller hatte sich 2016 als Vorspringer bei der Skiflug-WM durch einen Sturz eine Querschnittslähmung zugezogen und benötigt seither einen Rollstuhl. Der Verwaltungsgerichtshof hat nun entschieden, dass es sich dabei um einen Arbeitsunfall – und nicht, wie vorher vom Veranstalter eingestuft, um einen Freizeitunfall – handelt.

Rudolf Novotny, Vorsitzender der österreichischen Spielergewerkschaft (VdF) erklärt die Auswirkungen auf den Breitensport: „Ich kenne keinen Regionalliga-Kicker, der umsonst spielt. Das beinhaltet gegenseitige Rechte und Pflichten. Der Verein sagt: ,Wenn du nicht trainierst, dann streich ich etwas von deinem Gehalt.’ Gleichzeitig will der Fußballer seine ausgemachten Zahlungen haben. Das sportliche Verhältnis wird dabei zu einem Dienstverhältnis, dann ist es keine Freizeit mehr.“

Weil die Trennung zwischen Freizeit- und Dienstverhältnis zunehmend verschwimmt, werden deshalb auch im Fußball-Unterhaus zahlreiche spannende Fragen auftauchen.

Kosten für Vereine

Was passiert also, wenn ein Kicker, der über das reine Freizeitgeschäft hinaus engagiert ist, auf dem Weg zum Training einen Unfall hat? Zugegeben, es handelt sich um eine rechtliche Grauzone. Novotny warnt aber davor, dieses Thema leichtfertig zu behandeln: „Weil solche Themen immer erst dann auftauchen, wenn ein wirklich dramatischer Fall vorliegt.“

Auch im Fußball-Unterhaus sind solche Szenarien denkbar. Der Grund: Auch Legionären könnte bei der Anreise etwas passieren. Wohl keiner von ihnen pendelt aus Vereinstreue. Monetäre Anreize stehen im Mittelpunkt. Den Spielern einen Versicherungsschutz zu bieten, wäre daher sinnvoll.

Seit dem Urteil rund um Müller beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit dem heiklen Thema. Es wurde ein Präzedenzfall für den gesamten Sport geschaffen, der dem Fußball-Unterhaus erspart bleiben möge.

Eine Garantie dafür gibt es freilich nicht.