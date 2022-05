Ein fehlendes Klo als Aufstiegs-Hindernis

Was braucht es eigentlich wirklich, damit auch die Infrastruktur eines Klubs drittligatauglich ist? Die OÖN haben sich die Regionalliga-Mindestanforderung genauer angesehen und sind zu dem Ergebnis gekommen: Wenn ein Klub will, steht einem Aufstieg nichts im Wege.

Als A- und B-Kriterien gelten jene Punkte aus dem Regulativ, die erfüllt sein müssen, damit eine Sportanlage für die Regionalliga zugelassen wird. So werden zum Beispiel die richtige Spielfeldlänge (mindestens 90 x 60 Meter), ein Doping-Kontrollraum sowie eine Mindestanzahl von zehn Pkw-Parkplätzen und einem Busparkplatz für Gastmannschaft und Schiedsrichter verlangt. Das sollte keinen Klub vor Probleme stellen.

Kurios: Ein fehlendes Flutlicht oder eine Tribüne sind kein Grund, um die Mindestanforderung nicht zu erfüllen. Dabei handelt es sich lediglich um C-Kriterien: Diese gelten nur als Empfehlungen, die nicht zwingend umzusetzen sind.

Legt es ein Verein darauf an, A-Kriterien nicht zu erfüllen, wird das auch gelingen: Hat ein Klub beispielsweise keine überdachte Ersatzbank für zwölf Personen vorzuweisen, kann er bereits den Nicht-Aufstieg beantragen. Beim Fall von Oedt war 2018 unter anderem eine fehlende Sanitär-Anlage für die Schiedsrichter der Knackpunkt.

An der scheitert es auch aktuell noch: "Das Vereinshaus dürfen wir nicht anrühren, es steht in einem Wasserschutzgebiet", sagt Oedt-Boss Grad. Trotzdem rollen bald die Bagger an: Es gibt endlich grünes Licht für eine Tribüne und das Flutlicht. Im Mai werden die Bauarbeiten gestartet – die letzten beiden Heimspiele der Saison finden wohl in Hörsching statt.