Ein Eigentor entschied das Ebenseer Lokalderby

Endlich wieder Derbytime in Ebensee: Nach fünf Jahren Pause gab es in der Salinengemeinde wieder ein Lokalduell zwischen dem SV Ebensee und ASKÖ Ebensee. Mit dem besseren Ende für die Hausherren: Ein Eigentor von ASKÖ-Kicker Paul Neuböck (74.) entschied das "OÖN-Spiel der Woche" in der 1. Klasse Süd für den großen Rivalen.

Am 19. April 2014 ging das bisher jüngste Derby in der 2. Klasse Süd über die Bühne – danach verabschiedeten sich die Fußballer des SV Ebensee mit dem Gewinn des Meistertitels Richtung 1.Klasse. Heuer glückte der ASKÖ der Aufstieg.

Bevor der heiße Derbykampf begonnen hatte, sahen die 660 Zuseher vor Spielbeginn noch eine schöne Geste der Heimkicker: "Gute Besserung" wünschte die Elf von Trainer Rudolf Hackl mit einem Transparent ihrem verletzten Mitspieler Thomas Kendler, der in der Vorwoche beim 2:2 in Steyrermühl nach einem unglücklichen Zusammenprall einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten hatte. Und der vor Ort sah, wie sowohl seine Mannschaft als auch die Gäste im ersten Abschnitt hochkarätige Chancen ausließen.

Askö Ebensee vergibt Elfmeter

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte der Aufsteiger die Führung auf dem Fuß. SV-Keeper Lukas Kerschbaum parierte einen von Michael Hackl getretenen Elfmeter. Die Hausherren durften wenig später gleich wieder jubeln: Nach einer Sengül-Ecke kam Martin Gaigg nicht an den Ball, der kurz zuvor eingewechselte Paul Neuböck wollte die Situation bereinigen, bugsierte die Kugel aber unglücklich ins eigene Tor.

"Natürlich freuen wir uns über den Dreier, schade ist jedoch, dass die vielen Freunde gegeneinander spielen müssen und nicht miteinander kicken dürfen", sagt SV-Ebensee-Coach Hackl nach dem Schlusspfiff.