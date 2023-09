Ein Derbysieger, der in allen Ligen gewinnen will

"Die Nummer eins im Innviertel sind wir!" Die Jungen Wikinger jubelten am Samstag in der Fußball-Regionalliga über einen 1:0-Derbysieg gegen Gurten. Ein Erfolg, der speziell für Trainer Hubert Zauner ein ganz besonderer war: Im Sommer ließ sich der 32-Jährige auf eine neue Herausforderung ein. Nach seinem Abgang bei OÖ-Ligist Micheldorf übernahm er das zweite Team der Innviertler – und fand sich in einer anderen Fußballwelt wieder.